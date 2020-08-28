شكرا لبحثكم عن خبر قيادي باللجنة الثورية العليا للحوثيين يكشف عن اتفاق يجري اعداده بعد اشهر من المفاوضات السرية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نشر محمد المقالح عضو اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين،والقيادي الاشتراكي تغريدة كشف فيها عن اتفاق يجري اعداده بعد أشهرمن المفاوضات"السرية".

وقال المقالح في تغريدته "يطبخ اتفاق جديد بعد اسابيع واشهر م المفاوضات السرية المؤسف ان الاتفاق لايوسس للسلام ولا لوجود دولة لكل مواطنيها . واضاف المقالح في تغريدته : " ان الاتفاق يكرس الوضع الحالي اي جيوش متعددة ومناطق ممزقة وحروب متواصلة ونهب مشترك للموارد وشعب بلا مرتبات ولا عمل وكل واحد وشطارته ومقدار عمالته للمحاور الاقليمية والدولية" حسب وصفه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي باللجنة الثورية العليا للحوثيين يكشف عن اتفاق يجري اعداده بعد اشهر من المفاوضات السرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.