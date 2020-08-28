شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف غريب من السلطان " هيثم بن طارق" مع وزير الخارجية الأمريكي .. صورة و تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لاحظ ناشطون عمانيون، امس الخميس؛ تصرفًا غريبًا من السلطان هيثم بن طارق، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال استقباله في قصر البركة.

ورصد الناشطون عبر الكاميرات أن السلطان هيثم بن طارق لم يمد يده للسلام على "بومبيو"، واكتفى بالوقوف أمامه مع تشبيك يديه بينما انحنى له بومبيو للتحية.

ومن غير المعروف ما إذا كان تصرف السلطان هيثم بن طارق يتعلق ببروتوكول عماني، أم له علاقة بالإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وفي السياق، قالت وكالة الأنباء العمانية على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": إن "سلطان عُمان استقبل بومبيو، الذي قام بزيارة قصيرة للبلاد".

وأضافت الوكالة في بيانها أنه جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما، والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الطرفين.

ولم تكشف وسائل الإعلام الرسمية العمانية تفاصيل الحديث الذي دار بين السلطان والوزير الأمريكي، وهل تطرقوا إلى ملف التطبيع أم لا.

واكتفت الوكالة الرسمية بالقول إنه جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما، والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الطرفين.