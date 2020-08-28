شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. اعلان "هام " من الجوازات بخصوص دخول الوافدين للمملكة من المنافذ البرية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن خطوات طلب قدوم المرافقين “غير السعوديين” عبر المنافذ البرية من خلال منصة “أبشر للخدمات الإلكترونية”. وقالت إن ذلك يتطلب أولا الدخول على حساب المواطن أو المواطنة في أبشر، ثم النقر على خدمات، واختيار الخدمات العامة، ثم الرسال والطلبات، واختيار “الجوزات طلب قدوم المرافقين”. وأضافت أنه يتم بعد ذلك اختيار أحد منافذ القدوم، ثم إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

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