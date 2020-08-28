شكرا لمتابعة خبر عن استسلام العشرات من مقاتلي الحوثيين في جبهة الحبيل بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلم العشرات من مقاتلي جماعة الحوثي ، أنفسهم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة الجوف (شمالي اليمن)، وذلك بعد حصارهم من قبل القوات الحكومية.

وقالت مصادر ميدانية ، إن العشرات من مقاتلي جماعة الحوثي ، سلموا انفسهم والمعدات العسكرية التي بحوزتهم لقوات الجيش الوطني ، بعد حصارهم في جبهة الحبيل شرق بئر المزاريق.

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وأضافت المصادر، أن قوات الجيش الوطني حاصرت مجموعة من مسلحي الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع الجيش، في جبهة الحبيل، واجبرتهم على الاستسلام بعد معارك عنيفة استمرت لساعات.

وفي وقت سابق، قال يحيى قمع، مدير المكتب الإعلامي لمحافظة الجوف، إن جماعة الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الجبهات الصحرواية الممتدة بين محافظتي الجوف ومارب.

وأضاف في تغريدة له على تويتر، أن جبهات النضود وحتى الحبيل- الجبهات الصحرواية- شهدت معارك عنيفة

بين الجيش والحوثيين، وتكبدت جماعة الحوثي في المناطق التي تطلق عليها جماعة الحوثي صحراء الموت، خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

وأكد مدير المكتب الاعلامي للجوف، أن الجيش الوطني ننفذ عملية التفاف ناجحة بجبهة الحبيل شرق المرازيق، وتمكن من استعادة سته أطقم عسكرية بسلاحها ، ورجالها أسرى في قبضة الجيش الوطني. ‏

واشار قمع إلى ان جماعة الحوثي تكبدت خسائر فادحة بجبهة الحبيل شرق المرازيق وسقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر جماعة الحوثي، واستعادة عدد من الأطقم العسكرية وأسلحة خفيفة ومتوسطة وإعطاب طقمين ومدرعة قتالية تابعة لجماعة الحوثي .

وتشهد جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني والحوثيون ، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، وتمكن الجيش الوطني من إستعادة مناطق واسعة كانت تحت سيطرة الحوثيين.