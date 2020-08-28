شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يعدمون عدد من عناصرهم في الجوف .. ومصادر تكشف عن الأسباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت جماعة الحوثي ، الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م ، على إعدام عدد من مقاتليها في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية ، أن جماعة الحوثي قامت بإعدام أربعة من عناصرها في جبهة الجوف، بعد أن حاولوا الهروب من مواقعهم.

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وبحسب المصادر فإن المشرف الحوثي على جبهة النضود ، أمر بإعدام الأربعة المقاتلين الذين حاولوا الهرب ، بعد أن تم إلقاء القبض عليهم في نقطة الصفراء.

وأشارت المصادر إلى أن المقاتلين الذين تم إعدامهم ينتمون إلى محافظة عمران منطقة حمدة مديرية عيال سريح.

هذا وقد تبكدت جماعة الحوثي ، خسائر فادحة في الارواح والعتاد خلال الايام القليلة الماضية، في مختلف الجبهات القتالية.

وخلال الفترة من 20 حتى 25 أغسطس/آب الجاري، شيعت جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها 181 على الأقل من صرعاها بينهم 49 قيادياً، وهو ما يكشف حجم الخسائر، التي منيت بها تلك جماعة الحوثي في العديد من جبهات القتال.