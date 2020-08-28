شكرا لمتابعة خبر عن أول موقف رسمي للجنرال الاحمر يعرض رؤية الشرعية بعد إعلان المجلس الانتقالي تعليق مشاركته في مشاورات الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر ، الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م ، الحرص على تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وذلك في أول موقف رسمي بعد إعلان الانتقالي تعليق مشاركته في المشاورات. وشدد صالح خلال اجتماع ضم رئيس مجلس النواب سلطان سعيد البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، ومدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله العليمي، على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وفق الأطر الزمنية المحددة على الوجه الأمثل، “بدون أي إعاقة أو تعطيل”، وفق الوكالة اليمنية الرسمية “سبأ”. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد ودعا جميع القوى السياسية الوطنية إلى “التلاحم والاصطفاف لمواجهة انقلاب الحوثي واستعادة الدولة”. وحث الأحمر على “ترك الخلافات الجانبية، والعمل تحت مظلة الشرعية بما من شأنه إنهاء الانقلاب والحفاظ على الثوابت الوطنية”. ويجدر الاشارة إلى إعلان المجلس الانتقالي، أمس الأول الثلاثاء في بيان، تعليق مفاوضاته مع الحكومة اليمنية بالسعودية، بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لإعلان حكومة التوافق المشتركة بين الجانبين.

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