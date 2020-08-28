بعد وفاة أولادة واخته.. الحوثيون يعتزمون مقاضاة سائق السيارة التي جرفها السيل بإب

أصدرت الجهات القضائية بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، توجيهاتها بضبط سائق السيارة التي غرقت يوم الثلاثاء الماضي، وراح ضحيتها خمسة من أبناء وأقارب السائق.

وكان خمسة أشخاص غالبيتهم من الأطفال، قد توفوا يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن جرف السيل السيارة التي كانوا يقلونها، بعد مغامرة السائق، والدخول في وسط السيل الذي جرف السيارة بمن فيها.

وقال ناشطون على مواقع التواصل، إن توجيهات أصدرها رئيس نيابة استئناف محافظة إب، بضبط سائق السيارة؛ وذلك بناء على الدعوى التي رفعها المحامي وليد عمر الكثيري.

وسخر ناشطون من هذه التوجيهات الحوثية، والتي تركت المتسببين الرئيسين في هذه الكارثة والمتمثلة بالجهات الرسمية، التي لم تقم بواجبها في عمل الحماية اللازمة للمواطنين والسائقين من سيول الأمطار التي تشهدها محافظة إب، كأحد أكثر المحافظات التي تشهد هطولا للأمطار.

واعتبر مراقبون هذه التوجيهات بأنها محاولة لتبييض وجه سلطة المحافظة بعد هذه الحادثة التي أثارت استياء وغضبا واسعا لدى اليمنيين في الداخل والخارج بمختلف توجهاتهم.



