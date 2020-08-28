إصلاح تعز يحمل السلطة مسؤولية ما حدث في مقر حفل حزب المؤتمر ويطالب بالتحقيق 

أدان إصلاح تعز ما حدث من شغب في مقر حفل ذكرى تأسيس حزب المؤتمر أمس الخميس، مما تتسبب بإلغاء الفعالية ومغادرة من كانوا في القاعة.



وقال إصلاح تعز - في بلاغ صحفي - "أن محافظة تعز ستظل واحة سياسية ومنبرا للنشاط السياسي وتعدد الآراء ولن يستطيع أحد تغيير هذه الصورة المضيئة"، مشددا على حرية العمل السياسي كمكسب ومنجز تتميز به تعز.



وحمل الإصلاح السلطة المحلية والأجهزة المعنية مسؤولية أي تقصير، مطالباً بالتحقيق فيما تم ومحاسبة من يقف وراء هذا العمل الذي يسيء لتعز الثقافة والسياسة، واصفاً ما حدث بأنه "مُؤسف ومُدان".

وقال البلاغ: "إن تعز تحتضن في كل عام فعاليات كل الأحزاب ومنها فعالية حزب المؤتمر بما يليق بمكانة تعز ودورها الرائد في الحفاظ على الحريات وقيادة المشروع الوطني".

وكان جرحى غاضبون اقتحموا قاعة الاحتفال التي كان مقرراً إقامة فعالية فيها لحزب المؤتمر، بمناسبة مرور ثمانية وثلاثين عاماً على تأسيسه، وأقدموا على تمزيق صور الرئيس السابق على عبد الله صالح، باعتباره جزء من التحالف السابق مع الحوثيين لإسقاط الدولة والحرب على تعز، على حد وصفهم.