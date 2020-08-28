شكرا لبحثكم عن خبر على الرغم من إعتماد مليوني ريال.. الانهيارات الصخرية لاتزال تقطع طريق رئيسي يربط بين محافظتي المحويت وحجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الخميس، أن الانهيارات الصخرية لا تزال تقطع طريق رئيسي يربط بين محافظتي المحويت وحجة، منذ أكثر من عشرة ايام، رغم توجيه السلطات المحلية بالمحويت باعتماد مليوني ريال لفتح الطريق.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الدركتل وصل الى منتصف الطريق وتوقف بسبب انعدام الديزل، وطالب المواطنين بدفع مبالغ مالية لإزالة الانهيارات الصخرية التي أدت إلى قطع طريق مرعان الرابطة بين محافظة المحويت -الرجم - وادي لاعة - و محافظة حجة.

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ونوهت المصادر بأن المواطنين عالقين وفي حالة انسانية صعبة، إثر تسبب الانهيار الصخري من جبل شمسان بتدمير مشروع مياه العرة باجان بالمنطقة.

ولفتت المصادر الى أن توجيهات السلطات المحلية ظلت حبر على ورق ولم ينفذ منها شي.

وتسببت الانهيارات الصخرية الناتجة عن الامطار الغزيرة بتدميرطرقات وآبار مياه وأراض زراعية في أغلب المحافظات.