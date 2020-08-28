شكرا لبحثكم عن خبر ”القاعدة” تنفذ اعدامات جديدة لمواطنين من البيضاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر محلي، الخميس، أن تنظيم القاعدة الارهابي، نفذ اعدامات جديدة لمواطنين من محافظة البيضاء.

وقال طارق العواضي، شقيق القيادي المؤتمري الشيخ ياسر العواضي، في نشر على صفحته بالفيسبوك، تابعه "المشهد اليمني" أن القاعدة قتلت اليوم سبعة في من أبناء البيضاء في كمين لهم اثناء عودتهم من مديرية بيحان، محافظة شبوة.

ونوه بأن ستة من الضحايا من قبيلة آل الرصاص و السابع من قبيلة أخرى (لم يذكرها) .

وخلال الأيام الماضية، أقدم عناصر القاعدة على إعدام طبيب أسنان وتفجير المركز الصحي الخاص به.

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