شكرا لبحثكم عن خبر ”يمني” يورط زوجته بتهريب قناصات ونواظير بندقية ليلية لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - القى مكتب التحقيقات الفيدرالية الامريكية، القبض على يمني بتهمة تهريب قناصات ونواظير بندقية ليلية من أمريكا لمليشيا الحوثي.

وذكر تقرير ترجمه "المشهد اليمني" أن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ألقى القبض على فارس عبده العياني وزوجته اليمنية صبا محسن ضيف الله، إثر شكوى جنائية بمحاولة شحن مناظير بندقية للرؤية الليلية خاضعة للتصدير من الولايات المتحدة إلى سلطنة عمان.

وبحسب الإدعاء، انخرط العياني الذي استخدم زوجته صبا ضيف الله في مخطط لتصدير مجموعة من مناظير بندقية الرؤية الليلية بدون ترخيص. تحظر AECA و ITAR تصدير النطاقات بدون ترخيص وتسجل لدى DDTC.

وتصف الشكوى كيف عمل العياني وضيف الله معًا لشراء مناظير البندقية من متجر أسلحة في Bay Area في أغسطس وسبتمبر 2019 ، ثم في ديسمبر 2019 ، ثم حاولوا تصدير مناظير البندقية عن طريق إخفائها داخل حاوية شحن في ميناء أوكلالاند. بالإضافة إلى ذلك ، تدعي الشكوى أنه تم إحباط المخطط غير القانوني عندما فتش ضباط إنفاذ القانون الحاوية وصادروا نطاقات البندقية.

وقد استخدم العياني اسم زوجته اليمنية غير آبها بما قد تتعرض له من مخاطر بسبب تصدير الاسلحة باسمها عبر ميناء اوكلالاند في ولاية سان فرانسيسكو إلى سلطنة عمان ومن سلطنة عمان ترسل إلى مليشيا الحوثي.

جدير بالذكر أن العقوبة تتجاوز الحبس عشرون عاما ودفع غرامة قدرها مليون دولار.

للإطلاع على المادة الاصلية على الرابط التالي:

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/oakland-residents-charged-illegally-exporting-night-vision-rifle-scopes-sultanate-oman