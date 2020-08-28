شكرا لبحثكم عن خبر مصرع 181 حوثي من بينهم 49 قياديا بارزا في الجماعة (أسماء) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تستمر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً – وفق ما تقول مصادر محلية في مناطق سيطرتها – تشييعها لجثامين المئات من صرعاها، ممن لقوا حتفهم في جبهات قتال مختلفة على أيدي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ونيران مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وبحسب موقع ”سبتمبر نت” التابع للجيش الوطني، فإن المليشيا الحوثية خلال الفترة من 20 حتى 25 أغسطس/آب الجاري، شيعت في مناطق سيطرتها 181 على الأقل من صرعاها بينهم 49 قيادياً، وهو ما يكشف حجم الخسائر، التي منيت بها تلك المليشيا في العديد من جبهات القتال.

وبحسب المصادر فإن المليشيا الحوثية ومع كثرة صرعاها في جبهات القتال المختلفة، قامت مؤخرا وبعد امتلاء ثلاجات المستشفيات المكتظة بقتلاها، في المناطق الخاضعة لسيطرتها بتشييعات عاجلة للمئات من عناصرها القتلى.



وأشارت المصادر إلى أن 11 محافظة يمنية واقعة تحت سيطرة المليشيا أو أجزاء منها، شهدت تلك التشييعات الحوثية، جاءت محافظة صنعاء، في مقدمتها بواقع 61 قتيلاً، بينهم 34 قيادياً بارزاً، منهم قياديان على الأقل برتبة لواء، وهما من قيادات الصف الأول للمليشيا.

وجاءت محافظة ذمار، ثانيا، بعدد 34 قتيلاً بينهم 3 قيادات ميدانية، بعدها جاءت محافظة صعدة (المعقل الرئيس للمليشيا الحوثية) ثالثا بـ29 قتيلاً بينهم 6 قيادات ميدانية، في حين جاءت محافظة حجة رابعا بـ13 قتيلاً.

وخامسا، جاءت محافظة عمران بـ12 قتيلاً بينهم قياديان اثنين، تلتها محافظة الحديدة سادسا بعدد 9 قتلى بينهم قيادي برتبة مقدم، ثم محافظة إب سابعا بـ8 قتلى بينهم قيادي برتبة مقدم.

وثامنا جاءت محافظة الجوف، بعدد 8 قتلى، فيما تاسعا جاءت محافظة ريمة بعدد 3 قتلى بينهم قيادي برتبة عقيد، في حين دفنت المليشيا 3 قتلى في محافظة تعز، التي جاءت عاشرا، وفي الحادي عشر جاءت محافظة المحويت، بواقع قتيلين فقط.

وأوضحت المصادر أن هذه الأرقام ليست سوى لقتلى عناصر المليشيا الحوثية الذين تم تشييعهم في مناطق سيطرتها، فيما أرقام كبيرة من القتلى وهي أضعاف المذكورة بعدة مرات ما تزال في ثلاجات المستشفيات أو مرمية في مناطق المواجهات.

ونشر موقع “سبتمبر نت” أسماء صرعى المليشيا الحوثية الـ181 والذي من بينهم 49 قيادياً على حسب المناطق التي جرى فيها التشييع، وهم:

* محافظة صنعاء :

1 – اللواء/ عزي صلاح دحوة

2 – اللواء/ روح الله زيد علي مصلح

3 – الرائد/ محمد أحمد العمري

4 – الرائد/ أحمد يحيى زبيبة

5 – الرائد/نبيل عبده مهدي الخولاني

6 – الرائد/ عبدالجليل علي الوزير

7 – الرائد/ شاكر علي حمودي

8 – الرائد/ محمد السياغي – مديرية الحيمة الداخلية

9 – الرائد/ وسيم أحمد ناشر عباد

10 – الرائد/ عبدالمجيد لطف باعلوي

11 – الرائد/ أمجد محمد العلفي

12 – العميد/ أديب يحيى مرعي

13 – العقيد/ حمزة مسعد الحمزة

14 – العقيد/ علوي كامل عوهج

15 – العقيد/ عادل عبدالله الفقيه

16 – العقيد/ عبدالحميد نصر الشاهري

17 – العقيد/ هشام محمد الشعبي

18 – العقيد/ علي محمد عبده العماد

19 – المقدم/ عبدالملك محمد أبو طاهر

20 – المقدم/ أسامة راجح الطماح

21 – المقدم/ أكرم محمد الفهد

22 – النقيب/ علي أحمد الشاهري

23 – النقيب/ أنس عبدالكريم السياني

24 – القيادي/ عبدالله احسن الحشحوش

25 – القيادي/ بشير محمد سريع

26 – القيادي/ ربيع قاسم الحشوش

27 – القيادي/ رمزي شايف القاضي

28 – الملازم أول/ عصام صالح حسين

29 – الملازم ثاني/ حسين أحمد الجهراني

30 – الملازم ثاني/ فايز يحيى سوار

31 – المساعد/ صقر نبيل عبده الخولاني

32 – المساعد/ يوسف علي عسولي

33 – المساعد/ عمار محمد الشعفي

34 – المساعد/ عمار حمود علي السالمي

35 – رمزي مقبل – مديرية الحيمة الداخلية

36 – علي عبد الرحمن الصديق – مديرية التحرير

37 – فاضل ناصر الريمي – مديرية التحرير

38 – أسامة محمد الشهاري – مديرية التحرير

39 – محمد محمد أحمد الهندي – مديرية همدان

40 – صالح حسين السراجي – مديرية بني حشيش

41 – أمين عبد الرحمن الآنسي – مديرية بني حشيش

42 – أحمد عبده الديلمي – مديرية سنحان

43 – زياد حمود المجلي – مديرية بني الحارث

44 – ناصر شران – مديرية أرحب

45 – حميد المدحجي – مديرية أرحب

46 – صبر عواض – مديرية أرحب

47 – أرحب المصري – مديرية أرحب

48 – عبدالمجيد الأشول – مديرية أرحب

49 – محمد البعداني – مديرية أرحب

50 – محمد خلقة – مديرية أرحب

51 – محسن قصيلة – مديرية أرحب

52 – محمد محمد الأشموري – مديرية السبعين

53 – عبدالخالق جميل السياغي – مديرية الحيمة الداخلية

54 – عمران عادل حمود أحمد الحرازي

55 – مرعد محمد عبدالله صالح دهيس

56 – حسين محمد الشريف

57 – فاروق أحمد الهاجري

58 – مشتاق غمدان البتامي

59 – حسين سمير الثوباني

60 – رضوان محمد العواضي

61 – عبدالقادر حفشان

*محافظة ذمار :

62 – المقدم/ حبيب سرحان علي الجعدي – مديرية وصاب العالي

63 – الرائد/ محمد حسين محمد القفيلي – مديرية عنس

64 – النقيب/ برهان سعد يحيى حسن الشخظه

65 – الشيخ/ عاهد فيصل العامري – مديرية جبل الشرق

66 – الأستاذ/ علي يحيى سعد محرم الجبري – مديرية مغرب عنس

67 – ناصر صالح علي الكوماني – مديرية الحداء

68 – صخر يحيى محمد العلاني – مديرية ميفعة عنس

69 – محمود عبدالله علي الصوفي – مديرية ميفعة عنس

70 – ناجي أحمد عبدالله محسن رسام – مديرية جبل الشرق

71 – عبدالله فضل محمد حطرم – مديرية جبل الشرق

72 – صديق أحمد محمد المنتصر – مديرية جبل الشرق

73 – بسام علي أحمد الضبياني – مديرية مغرب عنس

74 – سام أحمد علي الراجحي – مديرية مغرب عنس

75 – علي يحيى محرم – مديرية مغرب عنس

76 – يوسف القامص – مديرية المنار

77 – عبدالله القامص – مديرية المنار

78 – عبدالمجيد السلطان – مديرية المنار

79 – محمد أبوطاهر – مديرية المنار

80 – يحيى أحمد سام – مديرية المنار

81 – هلال زيد الفاضلي – مديرية المنار

82 – رامي محمد الذاهبي – مديرية المنار

83 – محسن علي السواد – مديرية المنار

84 – محمد علي ذى الراس – مديرية المنار

85 – مازن هايل المحداد – مديرية وصاب العالي

86 – يوسف محمد علي الأزرق – مدينة ذمار

87 – حمزة محمد حسين علامة – مدينة ذمار

88 – صدام حسن مهدي السماوي – مديرية عتمة

89 – عزمي عزيز عبده الغابري – مديرية عتمة

90 – عصام نعمان علي المصنف – مديرية عتمة

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91 – أحمد يحيى سعد العيزري – مديرية عنس

92 – هشام علي ناصر المقدشي – مديرية عنس

93 – أمجد صالح محمد النهمي – مديرية جهران

94 – حاشد علي عبدالله المنحي – مديرية ضوران آنس

95 – عزيز محمد سالم الدغاري – مديرية ضوران آنس

*محافظة صعدة :

96 – العقيد/ حسن شريف يحيى الحمزي – مديرية سحار

97 – العقيد/ حسن علي عبدالله صالح جدران – مديرية حيدان

98 – القيادي / محمد عبدالله علي المراني – مديرية حيدان

99 – القيادي/ خالد محمود سليمان قاسم – مديرية منبه

100 – القيادي/ عبدالله أحمد الجوهري – مديرية سحار

101 – القيادي/ محمد عبدالله محمد شرف الدين عدلان – مديرية مجز

102 – بدر راشد الوباش – مديرية سحار

103 – علي حمود الوباش – مديرية سحار

104 – محمد فيصل أحمد الحمزي – مديرية سحار

105 – وضاح حسن حسين الحامس – مديرية مجز

106 – عبدالله يحيى محمد مجلي – مديرية مجز

107 – معاذ علي الحميضة – مديرية ساقين

108 – عبدالغني يحيى عيضة العياني – مديرية ساقين

109 – يحيى حسن علي علوين – مديرية ساقين

110 – جميل خالد غانم الشامي – مديرية حيدان

111 – سيف عسكر العماري – مديرية الصفراء

112 – علي محمد الشاعر – مديرية الصفراء

113 – ناصر محمد التام – مديرية الصفراء

114 – مرتضى مجاهد الشاعر – مديرية الصفراء

115 – محمد جبران يحيى الغري – مديرية رازح

116 -عبدالعظيم عزيز علي هزمل – مديرية سحار

117 – زيد علي عبدالله ناصر سواد – مديرية سحار

118 – مساعد احمد محسن مترس – مديرية سحار

119 – طارق حمود زياد التهامي – مديرية سحار

120 – مغثي عزيز مغثي مسفر جبل – مديرية سحار

121 – عبادي احمدناشر الحنش – مديرية سحار

122 – محمد هادي مسعود مقبل عاطف – مديرية سحار

123 – أحمد ربيع محمد جرمان – مديرية سحار

124- عمار علي عبدالله زيد العويري – مديرية سحار.

* محافظة حجة :

125 – ياسر الطريفي

126 – إبراهيم الهادي

127 – علي غوث

128 – سفير الداودي

129 – عبدالله دهيم

130 – ياسر الطريفي

131 – إبراهيم الهادي

132 – علي غوث

133 – سفير الداودي

134 – عبدالله دهيم

135 – حامد الصربي

136 – شاجع محمد صالح الجديلي

137 – قصي عمار يحيى بدر

* محافظة عمران :

138 – الرائد/ باقي أحمد أحمد القارح

139 – المقدم/ برهان هزاع علي العداني – مديرية عيال سريح

140 – سليمان أحمد العطعطي – مديرية القفلة

141 – شمسان صالح علي الروني – مديرية ثلاء

142 – تاج الدين يحيى صالح مهدي – مديرية مسور

143 – محمد مجاهد القايفي – مديرية خارف

144 – محمد أحمد الجملولي – مديرية شهارة

145 – سعد علي مفرح القيني – مديرية الجبل

146 – معين عابد محسن الظمري – مديرية الجبل

147 – حاشد ناصر المالكي – مديرية بني صريم

148 – حامس مساعد علي العولقي

* محافظة الحديدة :

149 – المقدم/أصيل عبد الوكيل عبدالله الإدريسي – مدينة الحديدة

150 – طلال حزام عبده الصوفي – مدينة الحديدة

151 – ثابت محمد عمر الهجري – مدينة الحديدة

152 – محمد عاشق – مديرية زبيد

153 – بكر جرباح – مديرية زبيد

154 – سامي مقبولي – مديرية زبيد

155 – محمد جماعي – مديرية زبيد

156 – محمد ماطري – مديرية زبيد

157 – سلطان مهدي يوسف الريمي

*محافظة إب :

158 – المقدم/ شايف يحيى الورد – مديرية الشعر

159 – مصور المسيرة/أصيل محمد قاسم عبده الشرعي – مديرية السبرة

160 – بازل محمد الحسني – مديرية القفر

161 – أحمد دغمر الصريمي – مديرية القفر

162 – رهيب توفيق محمد الهاملي – مديرية فرع العدين

163 – محمد بشير عبدالله شملان – مديرية السياني

164 – حافظ أمين اليفرسي – مديرية المشنة

165 – محمد منصور الحلقي – مديرية المشنة

* محافظة الجوف :

166 – غانم محسن هادي الحياني – مديرية الحميدات

167 – علي مفرح جرمان

168 – علي قائد الشريف

169 – علي أحمد شوخ

170 – ناصر محمد حمامة

171 – دارس فارس السود

172 – محمد حمود الشريف

173 – حسن يحيى بلال

* محافظة ريمة :

174 – العقيد/ محمد إسماعيل عبدالله أحمد المدام – مديرية السلفية

175 – محمد علي أحمد الحسني – مديرية الجبين

176 – عبدالله محمد عباس الخليسي – مديرية كسمة

*محافظة تعز :

177 – بشار علي عبده سيف الهاشمي – مديرية التعزية

178 – بشار حمود السروري

179 – محمود يحيى الجبلي

* محافظة المحويت :

180 – مبروك أحمد هادي نشوان – مديرية شبام

181 – توفيق نزيل أحمد النزيلي – مديرية جبل المحويت

(سبتمبر نت )