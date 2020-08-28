شكرا لبحثكم عن خبر بعد حادثة إب الأليمة.. شاهد مواطنون ينقذون سيارة بمن فيها من الغرق في أحد جسور صنعاء الممتلأة بالسيول ”فيديو” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بادر مجموعة من المواطنين في صنعاء إلى انقاذ سيارة بمن عليها من الغرق في أحد الجسور الممتلأة بمياه السيول.

وقالت مصادر محلية بأن مواطنون أنقذوا سيارة بمن عليها من الغرق في نفق جولة المدينة بالعاصمة صنعاء الممتلأ بمياه السيول الناتجة عن الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم.

وأظهر فيديو لحظات تعاون المواطنون لانقاذ السيارة بعد أن علقت داخل النفق في مبادرة جميلة تظهر روح التكاتف والتعاون لدى اليمنيين عند النوائب.

وبحسب الفيديو فإن المواطنين قامو بربط السيارة بحبل كبير ثم قاموا جميعا بسحب الحبل حتى تمكنو من إخراج السيارة إلى أعلى النفق حيث كان يعد الأمر مستحيلا.

ويأتي هذا بعد يومين من حادثة إب الأليمة التي تسببت بغرق أسرة على متن سيارة جرفتها السيول الأمر الذي استدعى تعاون الجميع لانقاذ هذه السيارة حتى لا يصيب الحزن والألم عامة الشعب اليمني مرة أخرى.

وقد شهدت صنعاء الخميس أمطارا غزيرة تسببت بسيول جارفة أدت إلى إغراق عدد من محلات وشوارع صنعاء.

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني أن السيول الجارفة اليوم تسببت في إغراق عدد من أحياء وشوارع صنعاء وقطع العديد من شوارعها.

وأظهرت مجموعة من الصور والفيديو غرق صنعاء بالسيول الجارفة حيث بدا ميدان التحرير كبحيرة صغيرة بعد امتلائه بمياه السيول.

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