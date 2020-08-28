”طفل السيل” بصنعاء يستحوذ على منصات التواصل (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - استحوذ "طفل السيل" بالعاصمة صنعاء، اليوم الخميس، على اهتمام مئات النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي.

هكذا عرف الطفل محمد حسين الحجوري، الذي يبلغ الثالثة عشرة، لدى النشطاء بـ"طفل السيل"؛ إذ يقوم بفتح قنوات تصريف المياه المغلقة، بفعل الاتربة وتراكم المخلفات الصلبة، في شارع حده، أمام جولة الكميم، لكي يخرج منها الماء ولا يتراكم و يتسبب بجرف السيارات .

ويعمل الطفل "الحجوري" أو "طفل السيل" في مسح زجاجات السيارات بجولة الرويشان القريبة من حي حده الراقي، وبمجرد أن أنتشر الفيديو الذي تم نشره للطفل وهو يفتح قنوات تصريف المياه، تلقى مائة دولار من متبرع يمني؛ وفقا لما ذكره النشطاء، الذين اشاروا الى أنه سيتم تكريمه مطلع الأسبوع المقبل، نظير قيامه بعمل هو من اختصاص سلطات أمانة العاصمة ، التي تديرها مليشيا الحوثي.

وهطلت اليوم، أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة بالرياح الشديدة وبعض زخات "البرد" على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية، في ظل تحذيرات تدعو المواطنين الى تجنب مناطق تدفق السيول الجارفة.



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