شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل جديدة بشأن دبلوماسية يمنية فقدت في عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر حقوقية، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن حياة موظفة في الخارجية اليمنية فقدت في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر، في بيان، أن عائلة الموظفة في الخارجية اليمنية فردوس الضلعي، المفقودة في مدينة عدن، تقول أن الفندق الذي نزلت فيه ابنتها، رفض تزويدها بتسجيلات كاميرته الامنية حتى الان .

وكانت وسائل إعلام نقلت عن إدارة فندق "ساعة مكة" الذي نزلت فيه فردوس يوم وصولها من القاهرة الجمعة الماضية، في طريقها إلى صنعاء، قولها أن كاميرا المراقبة، رصدت خروجها من الفندق عند الساعة السادسة فجر السبت، وهي تحمل كيسا يرجح أن شخصا ما جاء لاستلامه، غير أن الفندق امتنع عن تسليم العائلة مايؤكد هذه الرواية، التي تضمنت أيضا احتفاظ الفندق بكافة أغراض الضلعي بما فيها هاتفان وجوازا سفر أحدهما دبلوماسي.

و فردوس هي أيضا رئيسة منظمة "ود" لتنمية المرأة، عادت للتو بعد أسبوع من مشاركتها بورشة عمل في القاهرة، و أبلغت عائلتها انها حجزت عبر شركة"الاولى" للنقل الجماعي في رحلة برية يفترض وصولها اليوم التالي أي مساء السبت الماضي، الا أن فردوس لم تكن من بين الواصلين، رغم وجود اسمها على قائمة المسافرين المفترضين، وفق العائلة.