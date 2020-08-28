فلكي يمني يعلن عن دخول موسم جديد تهطل فيه الأمطار المصحوبة بـ”البرد” مع تحذيرات للمواطنين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن فلكي يمني، اليوم الخميس، عن دخول موسم جديد تهطل فيه الأمطار المصحوبة بـ "البرد".

وقال الفلكي محمد عياش، في بلاغ أطلع عليه " المشهد اليمني "، أنه من اليوم 27 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2020، هي أيام موسم الروابع الأخيره، و الذي يتزايد فيها نشاط تكاثف السحب الركامية المنخفضة، وهطول الأمطار المصحوبة غالبا بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد.

وبدأ الموسم اليوم، بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة بالرياح الشديدة وبعض زخات "البرد" على عدة محافظات يمنية، في ظل تحذيرات تدعو المواطنين الى تجنب مناطق تدفق السيول الجارفة.

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