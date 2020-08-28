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يزيد بن سلمان - شبوة - مستجدات كورونا في اليمن .. حضرموت تسجل وفيات ضعف الاصابات الجديدة

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن اليوم الخميس عن تسجيل (3) حالات إصابة جديدة.

وبحسب اللجنة فإن حالتين تم تسجيلهما في محافظة مأرب وحالة واحدة في محافظة حضرموت.

كما أعلنت اللجنة عن تسجيل حالتي وفاة وحالة شفاء جميعها من محافظة حضرموت.

وبهذا يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة (1933) منها (562) وفاة و(1098)