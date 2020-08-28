شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يحبكون مسرحية محاولة إغتيال قيادي حوثي للإيقاع بعدد من ضباط سنحان ”وثيقة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حبكت المليشيا الحوثية مسرحية هزيلة بعد إتهام قيادات عسكرية وضباط ورجال مشائخ في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء بمحاولة إغتيال قيادي حوثي كبير بهدف لإيقاع بهم .

وقالت مصادر أمنية للمشهد اليمني اليوم الخميس أن الحوثيين حبكوا مسرحية هزيلة بطلها القيادي الحوثي عبد الرحيم غشام والمكنى أبو عقيل ورفيقه مقبل غشام والمكنى أبو شيدان بهدف الإيقاع بعدد من قيادات ومشائخ قبيلة سنحان وذلك في إطار تصفية حسابات وحصولهما على مبالغ مالية كبيرة بهدف استهداف هذه الشخصيات المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام - فرع صنعاء المغتصب من قبل الحوثيين والذي يتعرض للإهانات بشكل يومي من قبل هذه القيادات الحوثية .

وأضافت المصادر الأمنية أن الحوثيين اتهموا هذه الشخصيات السنحانية بمحاولة إغتيال وكيل محافظة صنعاء لقطاع الأمن الشيخ عبد القادر الشاوش والذي يعد أرفع قيادي حوثي من أبناء منطقة سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي عبد الله صالح أثناء زيارته للقيادي الحوثي أبو عقيل لتجهيز صالات العرض والتعبئة بمنزل الأخير في قرية مقوله - وفقا للوثيقة المرفقة - من أجل تحشيد مقاتلين للدفع بهم إلى جبهة نجران والتي تسلمت فيها هذه القيادات الحوثية زمام القيادة بدلا من العميد حسن الملصي والذي قتل في غارة لطيران التحالف بعد أن تسبب في قتل أكثر من 1200 شخص من قبيلة سنحان بعد الدفع بهم إلى الحدود اليمنية السعودية .

وأكدت المصادر أن القيادات الحوثية في قرية مقوله قامت بتوجيه الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا للقبض على قيادات عسكرية ومشائخ من قبيلة سنحان بينهم العميد الركن عبد الوهاب قعشم بعد اتهام القيادات الحوثية بوقوفه وراء محاولة إغتيال الشاوش مع تحرك سيارته الخاصة والتي يقلها نواف قعشم بصحبة مجموعة من المرافقين بينهم القيادي الحوثي محمد مهيوب مقوله .



وبحسب الوثيقة(ب)والتي تم رفعها من قبل القياديين الحوثيين "عقيل - شيدان "إلى مكتب زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي في صعدة وتعذر الحصول عليها لمنع التصوير داخل المكتب ومنع دخول الهواتف المكتب فقد اتهمت القيادي الحوثي محمد مهيوب برفقة الشاوش بسيارة لاند كروزر رباعية الدفع تابعة للجيش اليمني لاغتيال الأخير كونه قناص محترف في هذه المهمات ثم إخفاء السيارة خلف منزله بقرية مقوله بعد تنفيذ المهمة .

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وأفادت المصادر الأمنية عن تعرض السيارة التي كانت تقل الشاوش لوابل من الرصاص جنوب العاصمة في مديرية سنحان منتصف الشهر الحالي أثناء عودة الشاوش والذي نجى بأعجوبة من محاولة الاغتيال والذي لا يستبعد أن تندرج ضمن التصفيات البينية داخل المليشيا .

وشمل ملف الاتهامات في مكتب زعيم المليشيا إتهام قيادات حوثية كبيرة بتهمة تصفية قيادات حوثية داخلية في إطار صراع الأجنحة داخل أروقة المليشيا على المناصب حيث ورد الإتهام للقيادي الحوثي أبو جبل رازح غشام بوضع شرائح لتصفية قيادات حوثية بينهم العميد المصلي والعميد القوبري وغيرها من القيادات الحوثية في محافظة صعدة قبالة نجران بالإضافة إلى قنص مجموعة من العناصر الحوثية من الخلف لسرقة أسلحتهم .

ويحاول أبو جبل رازح والذي يعد من أبناء محافظة صعدة التخلص من القيادات الحوثية السنحانية وفقا للوثائق الحوثية والتي تأتي في إطار عدم ثقة قيادات صعدة بالقيادات الحوثية السنحانية والتي تنتمي إلى نفس القبيلة التي ينتمي إليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح .

هذا وقامت القيادات الحوثية السنحانية باختطاف عدد من الأطفال دون معرفة أهاليهم في مديرية سنحان للزج بهم في الجبهات مقابل مبالغ مالية تدفع لهم مقابل كل طفل .