شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو... مغامرات مجنونة مواطنون يتقافزون عنوة في مجاري السيول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو، لمجموعة من المواطنين وهم يتقافزون عنوة فى إحدى الممرات المائية للسيول من أجل السباحة.

وأثارت تلك المغامرات الجنونية ردود أفعال واسعة من من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ووصف البعض منهم بأن هذا تهور وجنون غير مقبول، فيما أشاد البعض بشجاعة ومغامرة المواطنين.

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ومنذ عدة أسابيع، تشهد معظم المحافظات اليمنية، امطار غزيرة ومتواصلة، لقي على أثرها عشرات الأشخاص حتفهم، فيما تضررت آلاف الأسر ودُمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، وفق تقديرات رسمية.