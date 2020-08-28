شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو... مغامرات مجنونة مواطنون يتقافزون عنوة في مجاري السيول والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو، لمجموعة من المواطنين وهم يتقافزون عنوة فى إحدى الممرات المائية للسيول من أجل السباحة.
وأثارت تلك المغامرات الجنونية ردود أفعال واسعة من من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ووصف البعض منهم بأن هذا تهور وجنون غير مقبول، فيما أشاد البعض بشجاعة ومغامرة المواطنين.
ومنذ عدة أسابيع، تشهد معظم المحافظات اليمنية، امطار غزيرة ومتواصلة، لقي على أثرها عشرات الأشخاص حتفهم، فيما تضررت آلاف الأسر ودُمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، وفق تقديرات رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو... مغامرات مجنونة مواطنون يتقافزون عنوة في مجاري السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.