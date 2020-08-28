عاجل.. اندلاع معارك عنيفة في البيضاء ومقاتلات التحالف تدمر آليات حوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. معارك عنيفة في جبهة الحازمية بالبيضاء ومقاتلات التحالف تدمر آليات حوثية

الجمعة 28 أغسطس 2020

الخليج 365

قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء إن معارك عنيفة دارت فجر الجمعة في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة.



وأكدت المصادر أن معارك عنيفة دارت بمختلف أنواع الأسلحة بين أبطال جبهة الحازمية وبإسناد من لواء الأماجد وبين مليشيا الحوثي في عدد من مواقع الجبهة.

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وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت معدات وآليات حوثية في المشيريف ببلاد قيفة بمديرية القريشية.

كما شنت مقاتلات التحالف عدداً من الغارات في جبهة قانية وذلك تزامناً مع تجدد المعارك في عدد من مواقع الجبهة.

وفي سياق متصل.. وصف قائد اللواء 159 مشاة “العميد سيف الشدادي” المعارك الدائرة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء بالقاسية على المليشيا الحوثية.

وأكد العميد الشدادي في تصريح لموقع الجيش "سبتمبرنت" أن خسائر المليشيا كبيرة في قانية، سواء كان في العتاد أو الأرواح، من عناصرها التي تزج بهم، وهي تعلم بأن مصيرهم إما الهلاك أو الوقوع في قبضة الجيش، مشيراً إلى أن هناك تقدماً ميدانياً واسعاً ومستمراً لقوات الجيش، التي تمتلك زمام المبادرة.