شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة للرئيس "صدام حسين" تثير جدلا واسعا في مواقع التواصل هذا مافعله ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء التواصل الاجتماعي ، صورة للرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، تظهره مبتسما قبل لحظات من إعدامه.

وبعد تداول الصورة بشكل مكثف تحت عنوان “صورة لم تنشر من قبل.. الدقائق الأخيرة في حياة الراحل صدام حسين”، تم اكتشاف أنه جرى التلاعب فيه بواسطة أحد برامج تعديل الصور.

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وأظهرت الصورة صدام حسين مبتسمًا أثناء اقتياده إلى حبل المشنقة، في صورة تبدو قريبة للغاية من اللقطات التي تم بثها خلال تنفيذ حكم الإعدام في عام 2006.

حازت الصورة المتلاعب بها على إعجاب الكثيرين على مواقع “فيسبوك” و”تويتر”، وتداولها الآلاف منهم، لكن بمراجعة شريط الفيديو للحظة تنفيذ الحكم يتبين أن الرئيس العراقي الراحل لم يظهر قط باسمًا في هذا الموقف