شكرا لمتابعة خبر عن التحالف : يشن غارات جوية عنيفة ومكثفة على مواقع وتجمعات حوثية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م ، غارات جوية مكثفة ، على مواقع وتجمعات لجماعة الحوثي في مختلف الجبهات بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأسفرت الغارات عن مصرع عددا من عناصر جماعة الحوثي، وأصيب آخرون، إضافة لتدمير آلياتهم القتالية ، بحسب مصادر عسكرية. وذكرت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات، أسفرت عن مصرع ما يزيد عن 10 من عناصر جماعة الحوثي، وتدمير أطقم قتالية، ومعدات شق طرقات، في منطقة اليسبل - الوهبية بمديرية السوادية.

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واستهدفت غارات جوية تجمعا لجماعة الحوثي في موقع حوثي خلف جبل الدوماني، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحوثي.