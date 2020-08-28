قيادات عسكرية وقبلية في أبين .. تحيي الذكرى الاولى لمجزرة الجيش في عدن بالقصف الاماراتي وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة

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عدن - ياسمين التهامي - أحيت قيادات عسكرية وقبلية ومدنية في أبين ، الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م ، الذكرى الأولى لمجزرة شهداء الجيش الوطني في منطقة العلم بالقصف الغادر من قبل الطيران الحربي الإماراتي، الذي يصادف 29 من أغسطس. وفي الحفل، طالبت قيادات عسكرية وقبلية ومدنية، المجتمع الدولي بمحاسبة الإمارات على ما اسمته جرائمها في اليمن ومنها القصف الهمجي الذي استهدف الجيش في نقطة العلم خارج عدن وأبين. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأكدت القيادات العسكرية أن قوات الجيش الوطني تسير تحت ظل شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي يتم محاربتها من قبل المليشيا الانتقالية والحوثية. وفي 29 أغسطس العام الماضي، قتل وأصيب أكثر من 300 شخص، بينهم مدنيون، جراء القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.

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