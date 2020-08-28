شكرا لمتابعة خبر عن عمليات هجومية مباغتة وخاطفة لقوات الجيش الوطني على مواقع الحوثيون في صعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات الجيش الوطني ، الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م ، عمليات هجومية مباغتة ، على مواقع وتجمعات لجماعة الحوثي شمالي مديرية باقم بصعدة (شمال اليمن).

ونقلت وكالة سبأ الحكومية ، عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي قوله، إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع الحوثيون شمال مركز مديرية باقم.

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وأضاف العميد الباهلي: أن وحدات من الجيش قامت بتنفيذ عملية هجومية خاطفة على جيوب لعناصر الحوثيون في مزارع “ال معيض” اسفرت عن مصرع قناص وعدد من العناصر واستعادة كمية من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

واشار الى استحداث الجيش الوطني مواقع جديدة شمال التباب السود المطلة على مزارع ال معيض منعا لعملية التسلل التي تقوم بها عناصر جماعة الحوثي .