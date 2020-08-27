شكرا لبحثكم عن خبر السبب الحقيقي لعدم وصول مدير شرطة العاصمة عدن مع المحافظ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل اليوم الخميس الى العاصمة عدن محافظها الجديد الأستاذ أحمد حامد لملس. ووصل المحافظ لملس إلى عدن دون أن يرافقه مدير الأمن الجديد اللواء أحمد محمد الحامدي. وتساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب عدم وصول مدير أمن عدن اللواء الحامدي برفقة المحافظ لملس. Advertisements وفيما لم توضح الجهات المعنية سبب عدم عودة اللواء أحمد الحامدي إلى عدن، ظهرت العديد من التكهنات عن تعثر عودته. وينتظر أهالي عدن وصول اللواء الحامدي واستلام مهامه في إدارة الأمن لإعادة الاستقرار والأمان في المحافظة. وكان الرئيس هادي قد أصدر قبل حوالي شهر من الآن قراران بتعيين لملس محافظا لعدن واللواء الحامدي مديرا للأمن.

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