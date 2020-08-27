ميليشيا الحوثي تقصف مطاحن البحر الأحمر بالحديدة "مجددًا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تقصف مطاحن البحر الأحمر بالحديدة مجددا

الخميس 27 أغسطس 2020

الخليج 365

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، قصف مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غربي اليمن، و التي يستخدمها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كمخازن للقمح المخصص للفقراء.



وذكرت القوات المشتركة، أن الميليشيات أطلقت قذائف المدفعية وأصابت عددًا من مرافق وصوامع مطاحن البحر الأحمر وألحقت بها أضرارًا فادحة.

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ودان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مطاحن البحر الاحمر، بقصف مدفعي، والذي أسفر عن أضرار فادحة بالمباني التابعة للمطاحن التي تعد أحد أهم المشاريع التنموية وركائز الاقتصاد الوطني.

وأوضح في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن هذا الاستهداف "ليس الأول من نوعه وهو تحدي سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثة الرقابة الأممية، وتأكيد إضافي على تنصل الميليشيا من التزاماتها وتعهداتها ومضيها في التصعيد وجر الأوضاع في مدينة الحديدة لما قبل اتفاق السويد دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية للمواطنين".

وطالب الإرياني، الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفثس، ورئيس فريق الرقابة الأممية برئاسة الجنرال أباهيجيت جوها، بتحمل مسؤولياتهم، وإدانة هذا الاستهداف الهمجي الذي طال مطاحن البحر الأحمر واتخاذ موقف واضح من خروقات الميليشيا الحوثية المتواصلة لوقف إطلاق النار.