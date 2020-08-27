شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة أوضاع أسر الشهداء والجرحى في أبين وصرف مستحقاتهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، اليوم، مع مدير عام فرع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة في أبين محمد لخشع، أوضاع أسر الشهداء والجرحى وصرف مستحقاتهم.

Advertisements وأكد الأمين العام على الإسراع في صرف بمستحقات أسر الشهداء والجرحى وفقا للآليات المتبعة، نظرا للظروف الصعبة التي تواجه أسر الشهداء والجرحى. من جانبه استعرض لخشع، طبيعة الإجراءات التي تم إتباعها في عملية صرف المرحلة الثالثة من مستحقات الشهداء البالغ عددهم 296 شهيدا .. مؤكدا تواصل جهود الهيئة لصرف مستحقات كافة أسر الشهداء ومناضلي الثورة خلال الفترة القادمة.

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