توزيع مساعدات إيوائية للنازحين في مديرية الوادي بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم , مساعدات إيوائية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 336 نازحا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



كما جرى توزيع 56 خيمة، و336 بطانية، و112 بساطا.

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