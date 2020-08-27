شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يسقط صاروخ باليستي اطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية مساء اليوم باتجاه مدينة نجران.



وقال الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي ان عملية الاستهداف كانت ممنهجة ومتعمدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين.

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