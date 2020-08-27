اجتماع في لحج يناقش أوضاع القطاعين التعليمي والصحي في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع مشترك بمحافظ لحج، ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، اليوم مع محافظ لحج أحمد تُركي، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي الوليدي، عدداً من المواضيع الهادفة للارتقاء بمستوى قطاعَي التعليم العالي والصحة والسكان بالمحافظة.



وأكد باسلامة أن رؤية مشروع جامعة لحج سير النور وانها مسألة إجرائية وقتية قريبة وان الوزارة تبذل جهودها لتنفيذ المشروع.. مشيرا الى أن الوزارة عملت على زيادة حصة لحج من المنح الدراسية.

من جانبه أشار المحافظ تُركي إلى تأخر تحقيق حلم أبناء محافظة لحج على أرض الواقع، في إنشاء الجامعة والتي صُدِر القرار الجمهوري بتأسيسها عام 2008 م .. مؤمِّلاً من زيارة الوزير للمحافظة حصد الثمار الإيجابية لما فيه النهوض اكاديمياً بالتنمية البشرية لأبناء المحافظة.

وطالب المحافظ من وزارة الصحة، إيفاد بعثة طبية أجنبية لمختلف التخصصات الصحية العلاجية لمستشفى " ابن خلدون " العام وتقديم سيارات إسعاف حديثة لبقية مديريات المحافظة المحرومة منها نهائياً.

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بدوره أشاد الوكيل الوليدي بمبادرة محافظة لحج، الذي وجَّه، في شهر مايو الماضي، باستقبال الحالات المرضية المصابة بوباء " كورونا " من العاصمة المؤقتة عدن، للعلاج في مستشفى " ابن خلدون " بمحافظة لحج، بعد إغلاق مستشفيات عدن حينها أبوابها.

ولفت إلى وصول شحنة مستلزمات طبية إلى عدن مقدمة من عدد من التجَّار المغتربين وسيتم خلال الأسبوع المقبل تسليم مخصَّص محافظة لحج منها.

وأشار إلى أن هناك دفعة من سيارات الإسعاف الجديدة ستصل إلى عدن الشهر القادم، وسيكون لمحافظة لحج النصيب الأوفر منها كما سيتم تقديم جهاز فحص الفيروسات (بي سي آر) لمستشفى ابن خلدون.

إلى ذلك تفقَّد الوزير باسلامة والمحافظ ووكيل وزارة الصحة سير الدراسة والاختبارات التمهيدية للفصل الدراسي الجامعي الثاني 2019 / 2020م، في كلية " ناصر " للعلوم الزراعية بمدينة الحَوطَة، و كلية التربية بمدينة صَبِر بمديرية تُبَن، التابعتين لجامعة عدن، وأثنوا على الانضباط الدراسي الذي ظهر به الطلبة و حرصهم على تلقيهم التعليم الأكاديمي.