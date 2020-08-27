لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الوزراء تناقش عدد من التقارير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من التقارير والمواضيع المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.



وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى التحديات القائمة جراء استمرار وباء كورونا والجهود المبذولة للتعامل مع الوباء بما في ذلك تقديم كل أوجه الدعم والاسناد للمؤسسات الصحية والعاملين فيها.. مشيرا الى ان هذه التحديات تتطلب بالمقابل من الوزارات والجهات المختصة الى إيجاد أفكار نوعية للتعامل مع هذا التحدي، والتركيز على الجوانب التوعوية والوقائية.

وأشاد رئيس الوزراء بما تبذله الكوادر الصحية من جهود رغم شحة الإمكانات لخدمة المرضى وأهمية الدور المجتمعي لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقدم نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي، تقرير حول الوضع العام ومستجدات الوباء، بما في ذلك اخر الاحصائيات المتعلقة بحالات الإشتباه والاصابة والوفيات والتعافي.. مشيرا الى جهوزية المختبرات التي تم اعتمادها لإجراء فحوصات (بي سي ار) للمسافرين، والمعايير التي تم اعتمادها واليات الرقابة المتفق عليها مع المختبرات الخاصة لأداء عملها وفق المعايير الدولية.

Advertisements

بدوره عرض وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر باعوم، واقع انتشار فيروس كورونا وإجراءات رفع جهوزية القطاع الصحي وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز إجراء الفحوصات واعتماد مختبرات إضافية.. موضحا انه تم رفع اعداد اسرة العناية المركزة لمواجهة الوباء الى ٣٩٨ سرير، وأسرة الرقود الى 4050 سرير، وأجهزة التنفس الصناعي الى 324 جهاز كبير و110 جهاز محمول، و9 أجهزة بي سي ار، و1630 أسطوانة اوكسجين.

واستعرضت اللجنة نتائج وتوصيات ورشة عمل التعليم الجامعي في ظل استمرار وباء كوفيد 19، والتي عقدت في مدينة المكلا للفترة من 9- 10 أغسطس 2020م، برعاية رئيس الوزراء بمشاركة قيادة وزارة التعليم العالي، واللجنة العلمية الطبية ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ورؤساء الاتحادات الطلابية، لمناقشة استئناف الدراسة في الجامعات.

وأكدت اللجنة على تنفيذ ما جاء في توصيات الورشة بما فيها استئناف العملية التعليمية، بصورة آمنة، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بشكل يحمي الطلاب والهيئات التعليمية صحياً، ويحافظ على مستقبل الطلاب.

وعرض وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسين باسلامه، ملخص كامل لمناقشات الورشة والنتائج والتوصيات الصادرة عنها.. وأشادت اللجنة بالمناقشات العلمية خلال الورشة والتي شخصت الأوضاع الحالية للوباء وتأثيره على العملية التعليمية ووضع الحلول العملية القابلة للتنفيذ.

وناقشت اللجنة تقرير حول التحديات التي تواجه البدء في العام الدراسي الجديد 2020-2021م، والمقدم من وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله لملس، والمقترحات والحلول لمعالجتها.. واتخذت اللجنة بشأنها عدد من القرارات، بما يضمن تنفيذ التقويم الدراسي للعام الجديد وتطبيق البروتوكول الصحي للتصدي لوباء كورونا، بما يضمن الحفاظ على صحة التلاميذ والعاملين في الحقل التربوي.