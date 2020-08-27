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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشاريع اعادة تأهيل مدينة شبام التاريخية بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش اليوم، مشاريع اعادة تأهيل مدينة شبام التاريخية، بتكلفة 105 ملايين ريال، بتمويل من الاتحاد الاوروبي عبر منظمة اليونسكو والصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا، والشراكة مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية فرع شبام وادي حضرموت.
واستمع الوكيل الكثيري من مدير الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية محور حضرموت والمهرة وشبوة، الى شرح عن المشروع الذي يستهدف في مرحلته الاولى ٤٠ منزل تم اختيارها من بين ٨٠ منزل وفق معايير وأسس محددة.
وتشمل المصفوفة مشاريع " إنقاذ 40 منزلا متضررا، وهي (٤٠) مبنى منها (١٧) مبنى ضمن المباني التي تضررت بعد الامطار الاخيرة على مدينة شبام.
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