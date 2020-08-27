شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يدين استهداف مليشيا الحوثي لمطاحن البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دان وزير الإعلام معمر الارياني استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران اليوم ‎مطاحن البحر الاحمر بمدينة ‎الحديدة بقصف مدفعي، والذي أسفر عن اضرار فادحة بالمباني التابعة للمطاحن التي تعد أحد اهم المشاريع التنموية وركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.



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‏وأشار الارياني الى ان هذا الاستهداف ليس الاول من نوعه وهو تحدي سافر للمجتمع الدولي والامم المتحدة وبعثة الرقابة الاممية، وتأكيد إضافي على تنصل المليشيا من التزاماتها وتعهداتها، ومضيها في التصعيد وجر الأوضاع في مدينة الحديدة لما قبل اتفاق السويد دون اكتراث بالأوضاع الانسانية المتردية للمواطنين.

‏وطالب من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى اليمن مارتن جريفيث ورئيس فريق الرقابة الأممية برئاسة الجنرال ابهيجيت جوها، بتحمل مسئولياتهم، وإدانة هذا الاستهداف الهمجي الذي طال مطاحن البحر الاحمر واتخاذ موقف واضح من خروقات المليشيا الحوثية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.