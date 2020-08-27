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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

أبرز عناوين

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

 

صنعاء.. تظاهرة حقوقية لموظفي "الثورة" تنديداً بمصادرة أجورهم

 

https://www.elyamnelaraby.com/497579

 

التحالف العربي يرصد لغما عشوائيا لمليشيا الحوثي الإيرانية بالبحر الأحمر

 

https://www.elyamnelaraby.com/497595/

 

أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها

 

https://www.elyamnelaraby.com/497608/

 

استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن ساحل حضرموت

 

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https://www.elyamnelaraby.com/497616/

 

مليشيا الحوثي ترتكب 3320 جريمة في أمانة العاصمة خلال عام

 

https://www.elyamnelaraby.com/497618/

 

شاهد.. إعدام شاب داخل مقبرة سلمه الحوثيون لخصومه

 

https://www.elyamnelaraby.com/497624/

 

الزعتر: تنفيذ اتفاق الرياض يتطلب تفكيك حكومة الظل الإخوانية

 

https://www.elyamnelaraby.com/497631/

 

تعرف على آخر مستجدات وباء في بلادنا

 

https://www.elyamnelaraby.com/497636/

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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