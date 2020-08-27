أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

صنعاء.. تظاهرة حقوقية لموظفي "الثورة" تنديداً بمصادرة أجورهم https://www.elyamnelaraby.com/497579 التحالف العربي يرصد لغما عشوائيا لمليشيا الحوثي الإيرانية بالبحر الأحمر https://www.elyamnelaraby.com/497595/ أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها https://www.elyamnelaraby.com/497608/ استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن ساحل حضرموت Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/497616/ مليشيا الحوثي ترتكب 3320 جريمة في أمانة العاصمة خلال عام https://www.elyamnelaraby.com/497618/ شاهد.. إعدام شاب داخل مقبرة سلمه الحوثيون لخصومه https://www.elyamnelaraby.com/497624/ الزعتر: تنفيذ اتفاق الرياض يتطلب تفكيك حكومة الظل الإخوانية https://www.elyamnelaraby.com/497631/ تعرف على آخر مستجدات وباء كورونا في بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/497636/

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