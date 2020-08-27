شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة عراقية كان يقف لها الرئيس" صدام حسين " احتراماً و يوقف اجتماعاته فور حضورها ويناديها سيدتي .. الإسم و صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدى عماش رئيسة مركز البحوث النووية والمديرة العامة في هيئة التصنيع العسكري العراقي ابان حكم صدام حسين والحاصلة على درجة دكتوراه في كيمياء الاحياء المجهرية من جامعة اوكسفورد البريطانية وتحصلت على ماجستير في السموم النباتية من جامعة تكساس وشغلت منصب رئيس قسم الكيمياء ثم رئيسة مركز البحوث النووية في العراق..وهي من ادخل دراسة علم الماكروبيولوجي للجامعات العراقية .. وقد قال عنها طارق عزيز كان مسموح لها بالدخول على الرئيس متى شاءت فان جاءت كان صدام يقطع اجتماعنا و يقوم لها احتراما ويامرنا بتعديل هندامنا ويطلب منا الانصراف ..وقد كان يناديها ب سيدتي.. وقال عنها سالم الجميلي رئيس المخابرات العراقي كانت اسوء كوابيسنا حين يطلب الرئيس مقابلة 《القطة المدللة》 هكذا كنا نسميها فهي تكره الهاتف والجرس وتكره ازعاجها في عملها وفي منزلها ويكره الرئيس ان تاتيه منزعجة

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