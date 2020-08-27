20 غارة سعودية على عدة محافظات يمنية و151 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

شن طيران العدوان السعودي، اليوم الخميس، 20 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف والبيضاء وصعدة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 10 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف وثلاث غارات على مديريتي صرواح ومجزر وغارتين على مديرية ماهية بمحافظة مأرب وثلاث غارات على منطقة الفرع في مديرية كتاف بصعدة وغارتين على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق أن خروقات العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية لاتفاق التهدئة بلغت أكثر من 151 خرقا.

وأضاف المصدر أن من بين الغارات، غارتين لطيران تجسسي مقاتل في التحيتا وتحليق 3 طائرات حربية في أجواء حيس وكيلو16 و4 طائرات تجسسية في التحيتا وكيلو16 و 34 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و109 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.

الجدير بالذكر أن الجيش السعودي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية.