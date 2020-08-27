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عدن - ياسمين التهامي - فرنسا تتوقع اختفاء هذه الدولة العربية! (الاسم)

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جديد اب برس

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وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بـ"اختفاء لبنان" وإنه على "حافة الهاوية" ما يدفع إلى تشكيل "حكومة مهمات" يمكنها بسرعة تنفيذ "إصلاحات أساسية". وقال لودريان في حديث لإذاعة " آر . تي . إل" إن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان. لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات. في إشارة إلى ضرورة تشكيل حكومة سريعة واعتماد إصلاحات عاجلة. وكان لودريان قد صرح بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت يوم 6 أغسطس، أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تنفذها الطبقة السياسية الحالية التي ينقم عليها اللبنانيون. وأضاف " إنهم يدمرون أنفسهم بعضهم بعضا لتحقيق إجماع على التقاعس عن العمل. لم يعد هذا ممكنا ونقول ذلك بقوة. وتابع " الكل يعرف ما يجب القيام به ولكن لم تعد هناك حكومة في لبنان الوقت الراهن. لافتا إلى انه يجب إعادة تشكيل حكومة وأن يتم ذلك بسرعة لأن الأمر ملح . ملح إنسانيا وصحيا وملح سياسيا، إذا أرادوا أن يصمد هذا البلد. وقال إن بلاده "لن توقع شيكا على بياض لحكومة لا تنفذ الإصلاحات التي يعرفها الجميع وفق ما نقله موقع الإذاعة الألمانية DW وشدد لودريان على أن "هذا البلد على حافة الهاوية . نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وهناك شباب قلق وهناك حالة بطالة مروعة وتضخم هائل " وأن هذا من المفترض أن يدفع إلى تشكيل "حكومة مهمات" يمكنها بسرعة تنفيذ "إصلاحات أساسية وإلا فإن المجتمع الدولي لن يكون موجودا للمساعدة