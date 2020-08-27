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عدن - ياسمين التهامي - إذا كنت مسافرًا ضع عملة معدنية في ثلاجتك لهذا السبب .. وشاهد ما سيحدث عند عودتك !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements يحب السفر والانتقال ولكن هناك بعض الأمور التي تشغل البال عند مغادرة المنزل، ومنها الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجة وما تحتويه من أطعمة نخاف عليها من الفساد، فمن الممكن أن يعود المرء من السفر ويتناول الطعام الموجود داخل الثلاجة، دون دراية ان الطعام اصبح فاسد، ولكن اليك الحل و طريقة اكتشاف الطعام الفاسد بعد الرجوع من السفر. السر في الكشف عن الأطعمة الفاسدة داخل ثلاجتك، هو وضع عملة معدنية اعلي كوب مياه مثلج ، فإذا عدت من سفرك ووجدت العملة في اسفل قاع الكوب، دل ذلك أن ثلاجتك قد انقطع التيار الكهربائي عنها لفترة طويلة، كافية لسقوط العملة المعدنية الي أسفل قاع الكوب، لذلك يجب الكشف عن الأطعمة ومعرفة أن كانت أصبحت فاسدة ام لا قبل تناولها. ويمكن معرفة الطعام الفاسد من عدة علامات منها الرائحة واللون والطعم، وعلي سبيل المثال، النشويات يتغير لونها الي اللون الداكن وكذلك اللحوم في حالة فسادها، أما الجبن يظهر عليه علامات العفن، إلا أن بعض الجبن تقاوم التعفن لبعض الوقت مثل الجبن الشيدر. *وكالات

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