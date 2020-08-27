شكرا لقرائتكم خبر عن أعلنت السلطات الأمريكية، الخميس، القبض على المواطن المصري ياسر عبد الفتاح سعيد، المطلوب ضمن لائحة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي .آي" لأخطر 10 مطلوبين فارين. وأدرج اسم سعيد على اللائحة في ديسمبر 2014، على خلفية قتله ابنتيه أمينة (18 عامًا) وسارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات الأمريكية، الخميس، القبض على المواطن المصري ياسر عبد الفتاح سعيد، المطلوب ضمن لائحة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي .آي" لأخطر 10 مطلوبين فارين. وأدرج اسم سعيد على اللائحة في ديسمبر 2014، على خلفية قتله ابنتيه أمينة (18 عامًا) وسارة

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت السلطات الأمريكية، الخميس، القبض على المواطن المصري ياسر عبد الفتاح سعيد، المطلوب ضمن لائحة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي .آي" لأخطر 10 مطلوبين فارين. وأدرج اسم سعيد على اللائحة في ديسمبر 2014، على خلفية قتله ابنتيه أمينة (18 عامًا) وسارة (17 عامًا) في عام 2008، عندما اصطحب ابنتيه ليلة رأس السنة من ذلك العام، في رحلة بسيارته أجرة "تاكسي" بحجة تناول الطعام، حيث ذهب بهما إلى مدينة إيرفينج بولاية تكساس وأطلق عليهما الرصاص. وقبل أن تلفظ ابنته سارة أنفاسها الأخيرة، تمكنت من إجراء اتصال بهاتف الطوارئ للاستغاثة، لكن الشرطة وصلت بعدما فارقت الفتاتان الحياة، وهرب والدهما. وأفاد بيان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس، بأن السلطات تمكنت من القبض على سعيد المتهم بقتل ابنتيه المراهقتين، أمينة وسارة، حيث تم احتجازه في مدينة جاستن بولاية تكساس وإيداعه في الحجز الفيدرالي، تمهيدًا لنقله قريبًا إلى مقاطعة دالاس. وقال ماثيو ديسارنو، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس إن "القبض على سعيد يقربنا خطوة من تحقيق العدالة لأمينة وسارة"، موجها الشكر إلى رجال إنفاذ القانون قسم شرطة إيرفينج على العمل مع "إف بي آي" من أجل اعتقال هذا الشخص الخطير. وقال رئيس شرطة إيرفينج جيف سبيفي: "بعد 12 عامًا من الإحباط والطرق المسدودة، لم نتوقف عن مطاردة القاتل أبدًا"، موضحًا أن "اعتقال ياسر يقربنا من ضمان تحقيق العدالة للفتاتين". يذكر أن ياسر عبدالفتاح يعد المتهم رقم 504 الذي يتم وضعه على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأخطر 10 مطلوبين هاربين، والتي تم إنشاؤها في مارس 1950.

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كانت هذه تفاصيل خبر أعلنت السلطات الأمريكية، الخميس، القبض على المواطن المصري ياسر عبد الفتاح سعيد، المطلوب ضمن لائحة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي .آي" لأخطر 10 مطلوبين فارين. وأدرج اسم سعيد على اللائحة في ديسمبر 2014، على خلفية قتله ابنتيه أمينة (18 عامًا) وسارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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