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عدن - ياسمين التهامي - فيديو يحبس الأنفاس لـ طفلة تائهة في عرض "البحر" على بالون سباحة .. شاهد كيف كانت نهايتها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لت وسائل إعلام شريط فيديو صادما لطفلة تائهة في عرض البحر على ظهر بالون سباحة، قبل أن يتمكن طاقم سفينة من إنقاذها، بالقرب من السواحل قبالة بلدة أنتيريو في خليج كورينث باليونان. وبحسب وسائل الإعلام اليونانية، فإن الطفلة تبلغ من العمر نحو 4 سنوات، وكانت هي ووالديها يسبحون، ولم ينتبه الوالدان لها عندما بدأت التيارات المائية بسحبها، ولم يدركا أنها أصبحت بعيدة عنهما إلا بعدما دفعتها التيارات بعيد عن الساحل. وقام الوالد فورا بالاتصال بسلطات الميناء وأخبر عن فقدان ابنته، وبدورها أبلغت السلطات قبطانا لإحدى العبارات المحلية التي كانت تعمل في تلك المنطقة، وبالفعل وجدت العبارة الطفلة، وقامت بإنقاذها.

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