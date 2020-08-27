شكرا لقرائتكم خبر عن طفل عبقري شغل العالم خلال الأعوام الماضية، يدعي إنه جاء من كوكب المريخ في مهمة إنسانية لإنقاذ البشرية من حرب نووية. وينتمي إلى "جنس مريخي منقرض الآن"، حسبما ذكرت صحيفة " republicworld". هذه الحكاية رواها الطفل قبل بوريسكا قبل عشر أعوام، قبل أن يختفي ويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طفل عبقري شغل العالم خلال الأعوام الماضية، يدعي إنه جاء من كوكب المريخ في مهمة إنسانية لإنقاذ البشرية من حرب نووية. وينتمي إلى "جنس مريخي منقرض الآن"، حسبما ذكرت صحيفة " republicworld". هذه الحكاية رواها الطفل قبل بوريسكا قبل عشر أعوام، قبل أن يختفي ويت

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements رغم من أن هذه القصة قد لا يصدقها كثيرون إلا أن من يرفضون تصديقه يؤكدون أن رواية هذا الطفل محكمة في تفاصيلها.. فما القصة؟ البداية عند والدة الطفل التي تقول إنه ولد عام 1996، وتدعي الأم أنها كانت تشعر دائمًا أن شيئًا ما يميز صغيرها " العبقري"، حيث زعمت والدة بوريسكا كيبريانوفيتش أنه ابنها بدأ يتحدث بعد بضعة أشهر فقط من ولادته. وتضيف الأم أن طفلها وهو في سن الواحدة والنصف من عمره، أصبح قادرًا على القراءة والرسم والتلوين، حتى مدرسوه أكدوا أن يمتلك قدرات مذهلة. ما الذي يدعيه بوريسكا؟ لم يتعلم بوريسكا شيئًا عن الفضاء منذ صغره، وهذا ما قاله والدايه، لكنه في كثير من الأحيان كان يجلس معهم ويتحدث عن المريخ لساعات، ومع نموه زاد شغفه بالفضاء وخاصة الكوكب الأحمر، وبدأ بوريسكا يدعي أنه من المريخ، وظهر خلال حديثه مع وسائل إعلام متعددة أن لديه معرفة رائعة بأنظمة الكواكب والفضاء بشكل عام. ويدعى بوريسكا كيبريانوفيتش أن جاء من المريخ لإنقاذ البشر من الخضوع لحرب نووية وتدمير عرقهم، حيث يقول إن الحرب النووية قد دمرت كوكب المريخ منذ آلاف السنين، ولا زال هناك قلة قليلة من السكان يعيشون تحت سطح الكوكب الأحمر، ويتنفسون غاز ثاني أكسيد الكربون. وقال الصبي إن سكان المريخ خالدون ويتوقفون عن الشيخوخة عند سن 35 عامًا. فجميعهم طويل القامة للغاية وقادرون على السفر بين النجوم. لكن رواية هذا الطفل لم تحظ بتصديق كبير، إلا أن اختفاؤه الغامض، أثار شكوكًا وتساؤلات حوله، فبعد محاولات كثيرة لم يتوصل إليه الصحفيون، فيما أفادت روايات نشرتها صحف أجنبية أن الطفل يعيش في روسيا، وقرار اختفاؤه يعود إلى السلطات الروسية. *صدى البلد

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كانت هذه تفاصيل خبر طفل عبقري شغل العالم خلال الأعوام الماضية، يدعي إنه جاء من كوكب المريخ في مهمة إنسانية لإنقاذ البشرية من حرب نووية. وينتمي إلى "جنس مريخي منقرض الآن"، حسبما ذكرت صحيفة " republicworld". هذه الحكاية رواها الطفل قبل بوريسكا قبل عشر أعوام، قبل أن يختفي ويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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