شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة فتح منفذ الوديعة أمام المسافرين اليمنيين ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف على حقيقة فتح منفذ الوديعة أمام المسافرين اليمنيين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مدير منفذ الوديعة مطلق الصيعري أن المنفذ مايزال مغلقاً أمام اليمنيين الراغبين في الدخول إلى أراضي السعودية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي "ضمن إجراءات سلطات البلدين أكان من الجانب اليمني او الجانب السعودي". وقال الصيعري في حديث صحفي نشر، يوم الاربعاء، إن المنفذ يعمل بشكله الطبيعي والمعتاد في استقبال المسافرين العائدين إلى اليمن وكذلك في تسهيل دخول وخروج كل المواد والسلع بكل يسر وسهولة (..) ولكن الأمر غير متاح بعد لمن أراد العودة - حاملي تأشيرة العودة أو الزيارات - إلى السعودية. وأوضح الصيعري أنه ولأول مرة تم السماح بدخول أصناف عديدة ضمن عملية التبادل التجاري بين اليمن والسعودية عبر منفذ الوديعة أهمها الاسماك والفواكه والخضروات وعدد من انواع الحبوب الزراعية. وأشار الصيعري إلى أنه تم وضع الترتيبات الهندسية اللازمة لإنشاء "المنطقة الحرة في الوديعة" ويجري حالياً التنسيق بين السلطات اليمنية والسعودية لإقامته على أرض الواقع باعتباره مشروع هام وحيوي وسيكون داعما أساسيا للتبادل التجاري ورافدا لميزانية الدولة ويخلق فرص عمل جديدة ويقليص أعداد البطالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حقيقة فتح منفذ الوديعة أمام المسافرين اليمنيين ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.