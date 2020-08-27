شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلق على إنسحاب المجلس الإنتقالي من مفاوضات الرياض ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الصين تعلق على إنسحاب المجلس الإنتقالي من مفاوضات الرياض !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements السفارة الصينية لدى اليمن، إلى مواصلة الحوار والتشاور بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، مؤكدة دعمها جهود الوساطة السعودية. وأضافت في بيان، منذ قليل، أننا: "مازلنا متفائلين تجاه آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، لأنها تتناسب مع المصالح المشتركة، وتعكس روح الحوار والتشاور لتقليص الخلافات". واعلن المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات تعليق مشاركته في مفاوضات الرياض عقب ما وصفه التصعيد العسكري للقوات الحكومية وتدهور الاوضاع الانسانية والامنية في جنوب اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلق على إنسحاب المجلس الإنتقالي من مفاوضات الرياض ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.