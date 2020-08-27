شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الكويت تشتعل بعد هذة الحادثة المرعبة التي هزت البلاد ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضبطت عناصر من إدارة شرطة المرور الكويتية، مواطناً يقود سيارته بسرعة جنونية ويفحط بعدما كسر الإشارة الحمراء، وكاد أن يتسبب بكارثة حقيقية.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، لحظة قيام قائد السيارة “بالتفحيط” بسيارته وقيادتها بصورة جنونية، وتجاوزه لإشارة حمراء على أحد التقاطعات في إحدى المدن الكويتية.

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وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع مقطع الفيديو المتداول وما قام به قائد السيارة، مطالبين الجهات الحاكمة في البلاد بضرورة فرض وتطبيق أشد القوانين التي من شانها تحقيق الردع العام والخاص في هذه التجاوزات الخطيرة، والتي طالما تسببت بكوارث انسانية وحوادث تودي بأرواح المئات من الناس حول العالم وليس في الكويت فقط.

ومن ضمن تلك التفاعلات ما علق به أحد المغردين قائلاً: ” تبون تصليح شوارع بعد، خير إن شاء الله عموماً لو في قانون رادع حق هذي الأشكال من كبس سيارة و وسجن ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر فإذا قيل له : من أمرك ؟ فقال : من نهاني !! اسألوا رجال الشرطة كم شخص مراهق ومستهتر يتحدى رجال الشرطة ويقول لهم سحبوا السيارة والليسن وباجر اطلعهم ”

فيما قال آخر: ” الموضوع ببساطة، طبقوا قانون الكبس في ثاني إنذار استهتار، ما نقول أول إنذار ونعطي فرصه للمراهق والمستهتر الجاهل، ولكن نقول من ثاني إنذار نزلوا السيارة للكبس، وخلوا الموضوع يصير رسمي دام أولياء الأمور بعضهم يتجاهل النصيحة والمراقبة لأبنائهم المستهترين بأرواح الناس”.