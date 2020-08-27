مفتاح يناقش منظمة الهجرة الدولية حشد الموارد للاستجابة السريعة للنازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم مع القائم بأعمال مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في المحافظة كارولين بوجي ومساعدتها إنجيلا اوستي، الوضع الانساني بمأرب خاصة في مخيمات النزوح واستمرار النزوح من محافظات الجوف، صنعاء، البيضاء.



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واستعرض اللقاء دور مكتب منظمة الهجرة والذي يقوم بأعمال منظمة الـ(اوتشا) ايضا في المحافظة في حشد الموارد وتنسيق الجهود الاغاثية لمختلف المنظمات الدولية والاقليمية للاستجابة العاجلة للنازحين في مخيمي الست وبطحاء الميل شمال مدينة مأرب سواء بتهيئة المخيمين بشكل لائق او الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة والاساسية للنازحين من المأوى والغذاء والمياه والاصحاح البيئي، والدواء، للتخفيف من معاناتهم بعيدا عن الاجراءات الروتينية الطويلة للمنظمات في تنفيذ تدخلاتها.

كما استعرض اللقاء اوضاع النازحين من المحافظات المجاورة خلال الاشهر الماضية ومشاكلهم العالقة واحتياجاتهم المتراكمة وخاصة النازحين من مخيمات سابقة في نهم ومجزر وقطع حصصهم من السلال الغذائية التي كانوا يستلمونها في مخيماتهم السابقة من قبل منظمة الغذاء العالمي والمنظمات الشريكة لها بعد نزوحهم الاخير رغم شدة حاجتهم اليها الى جانب اهمية الاستجابة لاحتياجاتهم الطارئة الاخرى في مخيماتهم من مأوى ومياه وصحة وتعليم.