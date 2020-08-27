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سقوط قتلى وجرحى في مواجهات مسلحة وسط مدينة عدن

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عدن - ياسمين التهامي - قُتل مسلحان وأصيب 7 آخرون فجر اليوم الخميس جراء مواجهات عنيفة بين مسلحين محليين قرب ميناء عدن وسط العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد.

وأفاد مصدر محلي أن مجموعتين مسلحتين تبادلتا إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة نتيجة خلافات حول البسط على أراضي تقع في الخط الدائري للمديرية.

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وأدت الاشتباكات التي استمرت قرابة النصف ساعة واستخدمت فيها أسلحة متوسطة إلى مقتل 2 من المسلحين فيما أصيب 7 مسلحين آخرين أحدهم تعرض لإصابة بليغة.

 

وأمس الأربعاء داهمت قوات المجلس الانتقالي منزل قائد قوات الأمن الخاصة بإقليم عدن المعين من وزير الداخلية بحي السعادة القريب من مطار عدن الدولي بمديرية خور مكسر شرقي العاصمة المؤقتة. 

 

  وقالت مصادر محلية إن حراسة منزل قائد قوات الأمن الخاصة بإقليم عدن العميد سليمان الزامكي ومعهم عشرات المسلحين من أبناء الحي اشتبكوا مع القوة العسكرية التي نزلت لمداهمة المنزل.

  وأضافت أن الاشتباكات التي استمرت قرابة الساعة انتهت بانسحاب قوات المجلس الانتقالي دون أن تتمكن من اعتقال أحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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