شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن خبر عاجل من مدينة مأرب واغتيال قيادات بارزة في الشرعية وأحداث صاعقة خلال الأيام القادمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر استخباراتي اليوم الخميس بإن الإمارات أرسلت وحدة اغتيالات سرية إلى محافظة مأرب قادمة من الساحل الغربي.

وأضاف المصدر، وصول الوحدة الخاصة بعمليات الاغتيالات إلى مأرب بشكل فردي وبطريقة سرية، وكان في استقبالهم ضابط عسكري رفيع في هيئة الأركان العامة، ويعد احد المقربين من الفريق صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان خارج مدينة مأرب لضمان سرية المهمة .

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وأوضح المصدر بأن قائد القوة الإماراتية في الساحل الغربي وجه العميد طارق عفاش بإرسال أفضل وحداته المتخصصة مشترطا بأن يكونوا من ضمن قائمة السرايا والكتائب التي دربتهم الإمارات في المعسكر الاماراتي المتواجد بميناء عصب الارتيري .

وأشار المصدر أن رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز رفع تقرير للقوات الإماراتية بالصعوبات التي يلاقيها من ضمنها قيادات عسكرية تابعة للجيش الوطني تعرقل توجيهاته ضمنا وأنه وصل مع تلك القيادات العسكرية لطريق مسدود بل البعض منهم وصل لخلافات مباشرة .