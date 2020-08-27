فلكي يمني يطلق تحذير هام لجميع المواطنين وهذا ماسيحدث خلال الايام القادمة

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عدن - ياسمين التهامي - كشف فلكي يمني، اليوم الخميس، عن دخول موسم جديد تهطل فيه الأمطار المصحوبة بـ "البرد". وقال الفلكي محمد عياش، في بلاغ على حسابه في "فيس بوك"، أنه من اليوم 27 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2020، هي أيام موسم الروابع الأخيره، و الذي يتزايد فيها نشاط تكاثف السحب الركامية المنخفضة، وهطول الأمطار المصحوبة غالبا بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وبدأ الموسم اليوم، بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة بالرياح الشديدة وبعض زخات "البرد" على عدة محافظات يمنية، في ظل تحذيرات تدعو المواطنين الى تجنب مناطق تدفق السيول الجارفة.

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