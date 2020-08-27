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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي يلتقي سفير جيبوتي لدى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم سفير جمهورية جيبوتي، سعادة ضياء الدين بامخرمة.
وخلال اللقاء أكد الزبيدي على أن المجلس الانتقالي الجنوبي يحرص على إحلال السلام والاستقرار، ولن يفرط بمتكسبات شعب الجنوب، أو يتنازل عن أهدافهم وتطلعاتهم الرامية إلى استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية على حدودها الكاملة ما قبل 21 مايو 1990م.
وقد الزبيدي للسفير الجيبوتي شرح موجز حول اتفاق الرياض وما يواجهه من عراقيل من قبل قوى محسوبة على الحكومة اليمنية، تريد إجهاض الاتفاق، بما في ذلك استدعاء قوى إقليمية معادية للتحالف العربي.
وأكد على تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي وحرصه على تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمه الكامل لجهود المملكة العربية السعودية ذات الصلة، ومشدداً على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي لمشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق.
من جانبه أكد السفير الجيبوتي دعم بلاده للجهود التي تقودها المملكة العربية لتفيذ اتفاق الرياض، ومؤكداً حرص بلاده على إحلال الأمن والاستقرار في بلادنا
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