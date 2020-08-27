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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير اليمن يلتقي رئيس الدائرة السياسية بوزارة الخارجية النمساوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث سفير اليمن لدى جمهورية النمسا الاتحادية، هيثم شجاع الدين، اليوم الخميس، مع رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية النمساوية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، ودعم اليمن في مواجهة الأزمة الإنسانية جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتفشي الأوبئة وعلى وجه الخصوص فيروس كورونا المستجد.
وفي اللقاء، أستعرض سفير اليمن، مستجدات الأوضاع في بلادنا وجهود الحكومة اليمنية لتجنب الكارثة البيئية والإنسانية المحتملة جراء تهالك خزان صافر العائم في الحديدة .. مؤكداً على أهمية الدور الذي يجب ان تقوم به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على الميلشيات الحوثية للسماح للفريق التابع للأمم المتحدة بإجراء الصيانة اللازمة.
وأشار السفير شجاع الدين إلى التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الانقلابية ورفض كل المساعي الأممية والدولية للحل السياسي .. مضيفاً أن استهداف الميلشيات الحوثية مؤخرا لمحافظة مأرب، يعكس عدم جديتها للتوصل لسلام شامل ودائم في اليمن.
بدوره أكد المسئول النمساوي دعم بلاده للخطوات الرامية لتعزيز فرص السلام في اليمن وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة وتسوية قضية خزان صافر بما يضمن تفادي وقوع أي كارثة.
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